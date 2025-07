Der türkische Industrie- und Technologieminister Mustafa Varank hat bei einem offiziellen Besuch in Ungarn die türkisch-ungarischen Beziehungen gelobt. „Wir haben eine enge politische Zusammenarbeit und Koordination im Rahmen internationaler und regionaler Organisationen, insbesondere der NATO, der Europäischen Union, des Europarats und der Organisation Türkischer Staaten“, sagte Varank in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ungarns Außen- und Handelsminister Peter Szijjarto am Montag. Varank war im Rahmen des 8. Treffens der türkisch-ungarischen Gemischten Wirtschaftskommission in die ungarische Hauptstadt Budapest gereist.

Die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern hätten in allen Bereichen durch „gegenseitige hochrangige Besuche, etablierte Konsultationsmechanismen und Investitionen enorm an Dynamik gewonnen“. Varank betonte, dass Ungarn einer der wichtigsten Verbündeten Türkiyes in Europa sei. Die Beziehung beschränkten sich dabei nicht nur auf Wirtschaft und Handel.

Türkiye will Verteidigungskooperation mit Ungarn ausbauenBesonders hervorzuheben sei die Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungsindustrie, die in letzter Zeit stark zugenommen habe, erklärte Varank. So habe Ungarn damit begonnen, einige der im Ausland gekauften gepanzerten Fahrzeuge aus Türkiye zu beziehen. Türkiye wolle weiterhin ein wichtiger Partner Ungarns im Bereich der Verteidigungsindustrie sein, betonte der türkische Minister. Als äußerst ernstzunehmender Akteur im Bereich der unbemannten Luftfahrzeuge könne das Land auch Know-how mit dem „Freund und Verbündeten“ Ungarn teilen.

Im Rahmen des Treffens wurde auch über die Möglichkeit diskutiert, Alternativen zu den in den USA hergestellten HIMARS-Mehrfachraketenwerfersystemen zur Verfügung zu stellen. Varank erklärte, dass Türkiye alternative Produkte herstelle und bereit sei, im Falle eines Bedarfs die notwendige Unterstützung zu leisten.