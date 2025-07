In Österreich sind rund 16,4 Prozent der Frauen in einer Partnerschaft Opfer einer Form von Gewalt geworden. Das geht aus einer aktuellen Studie von Statistik Austria für das Jahr 2021 hervor. Bei Single-Frauen im Alter von über 15 Jahren beträgt der Wert demnach rund 26,5 Prozent. Die Studie „Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen in Österreich 2021“ war von Eurostat und dem Bundeskanzleramt in Auftrag gegeben worden.

Den Angaben zufolge erfuhren 7 Prozent der Befragten sexuelle Gewalt in Partnerschaften. Psychische Gewalt erlebten rund 36,9 Prozent der Frauen. Am häufigsten werden hierbei verbale Erniedrigungen und Beschimpfungen genannt (28,6 Prozent). Danach folgen „grundlose oder übermäßige Eifersucht“ (19,4 Prozent).

Die häufigste Form der körperlichen Gewalt wird als Stoßen, Schubsen oder an den Haaren ziehen angegeben (11 Prozent). 8,2 Prozent gaben Bewerfen mit Sachen oder Verabreichen von Ohrfeigen an.