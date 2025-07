Das türkische Elektrogeräte-Unternehmen Beko setzt seinen Expansionskurs auch auf dem afrikanischen Kontinent fort. In der ägyptischen Hauptstadt errichtet das Unternehmen derzeit eine hochmoderne Produktionsstätte für Haushaltsgeräte. Die Investitionen in das neue Projekt betragen 100 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab. Die Marke Beko ist Teil des türkischen Mutterkonzerns Arçelik, der weltweit mehr als 45.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Grundsteinlegung hatte im Dezember vergangenen Jahres stattgefunden, bis Ende 2023 soll das Werk fertiggestellt werden. Dann sollen dort etwa 1,5 Millionen Haushaltsgeräte pro Jahr produziert werden – davon rund 60 Prozent für den Export. Von Kairo aus sollen die Beko-Geräte „Made in Egypt" unter anderem nach Europa und in den Nahen Osten gelangen. Durch das Projekt, das auch der regionalen Wirtschaft zugutekommen soll, sollen rund 2000 neue Arbeitsplätze entstehen.