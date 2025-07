Mehr als drei Jahre nach der Eröffnung des Flughafens Istanbul gibt es nun auch eine U-Bahn-Linie zum Mega-Airport, die Linie „Kağıthane – Istanbul Airport“. Sie wurde am Sonntag vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan im Rahmen einer Zeremonie eingeweiht, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Ab Beşiktaş (Gayrettepe) hat die U-Bahn-Linie neun Stationen und führt durch die Stadtteile Kağıthane, Eyüpsultan und Arnavutköy. Vom zentralen Taksim-Platz aus dauert die Fahrt mit Umsteigen rund 40 Minuten. Die rund 34 Kilometer lange Metrolinie verfügt laut offiziellen Angaben über eine Kapazität von täglich 800.000 Reisenden.

Der Flughafen Istanbul ist nun in 24 Minuten von Kağıthane, in 12 Minuten von Göktürk, in 45 Minuten von Esenler, in 41 Minuten von Taksim, in 33 Minuten von Zincirlikuyu und in 35 Minuten von 4. Levent zu erreichen.