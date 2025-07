Durch ein TikTok-Voting soll die neunte und damit letzte Kandidaten für die Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) 2023 für Deutschland bestimmt werden. Die am Freitag gestartete Abstimmung wird noch bis zum 3. März laufen. Mit Betül Akmar ist unter den verbliebenen sechs ESC-Bewerbern auch eine türkischstämmige Kandidatin dabei. Der Sieger des TikTok-Votings darf am deutschen Vorentscheid teilnehmen.

Dieser soll unter dem Namen „Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool“ am 3. März in Köln stattfinden. Dort wird dann der Startplatz für das internationale ESC-Finale im Mai im britischen Liverpool vergeben. Bislang stehen acht von neun Teilnehmern des Vorentscheids fest, sie wurden von den Verantwortlichen des ESC sowie Musikexperten bestimmt.

Die 29-jährige Akmar will Deutschland mit ihrem Song „Heaven“ vertreten. Die Sängerin hatte zuvor bereits an der türkischen Version von „Das Supertalent“ teilgenommen. Ihre musikalische Karriere prägte unter anderem ihr Engagement beim Berliner Konservatorium für türkische Musik.