Toyota produziert Hybrid-Autos und Batterien in Türkiye

Die zweite Generation des Toyota C-HR soll in Türkiye hergestellt werden. Insgesamt 317 Millionen Euro investiert das Unternehmen in die erste Batteriemontage in Europa. Die Inbetriebnahme des Toyota-Werks in Sakarya ist für Dezember geplant.