Syrien: Hilfsorganisation warnt vor Rückkehr in zerstörte Häuser

Die Hilfsorganisation SAMS warnt die Bevölkerung in Syrien eindringlich davor, in zerstörte Häuser zurückzukehren. Angesichts zu weniger Notunterkünfte in der Erdbebenregion waren einige Betroffene in ihre halb zerstörten Häuser zurückgezogen.