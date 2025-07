Fußballweltmeister Lionel Messi hat an die Erdbebenopfer in Türkiye und Syrien erinnert und zu Spenden aufgerufen. In einem Instagram-Post appellierte der Profi von Paris Saint-Germain am Sonntag an seine Follower, die Bemühungen des UN-Kinderhilfswerks UNICEF für die vom Erdbeben betroffenen Kinder zu unterstützen. „Es sind sehr traurige Tage für die tausenden Kinder und ihre Familien, die von den verheerenden Erdbeben in Türkiye und Syrien betroffen sind“, schrieb Messi auf seinem Social-Media-Kanal. „Mein Herz ist bei ihnen. UNICEF hat von Anfang an in der Region gearbeitet, um die Kinder zu schützen. Eure Hilfe ist sehr wertvoll!“

Zuvor hatte Messi sein signiertes Trikot für eine Hilfskampagne des türkischen Verteidigers Merih Demiral gespendet. Demiral versteigert signierte Trikots von Starspielern, um Geld für die Erdbebenopfer zu sammeln.

Die beiden schweren Erdbeben haben bislang allein in Türkiye nach Angaben des Katastrophenschutzes AFAD mindestens 31.600 Menschen das Leben gekostet.