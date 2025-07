Die Vereinten Nationen haben einen Hilfsappell an internationale Geber für die Erdbebenhilfe in Türkiye gerichtet. Die UN und ihre Partnerorganisationen bräuchten eine Milliarde US-Dollar (940 Millionen Euro) und wollten mit dem dringend benötigten Geld Nahrung, Wasser, Bildungsangebote und Unterkünfte für 5,2 Millionen Menschen in Türkiye finanzieren, sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Donnerstag in New York.

Die Hilfe sei zunächst für drei Monate vorgesehen. „Die Menschen in Türkiye haben unsägliches Leid erfahren“, sagte Martin Griffiths, der UN-Nothilfekoordinator, der das Land vorige Woche besuchte. „Wir müssen ihnen in ihrer dunkelsten Stunde beistehen und sicherstellen, dass sie die nötige Unterstützung erhalten.“ Mehr als neun Millionen Menschen in Türkiye seien von der Jahrhundert-Katastrophe direkt betroffen. Anfang vergangener Woche hatten die Erdbeben Teile von Türkiye und Syrien erschüttert.