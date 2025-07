Die NATO bereitet nach dem verheerenden Erdbeben in Türkiye den Aufbau ein Camps mit Notunterkünften für mindestens 4000 Menschen vor. Ein Frachtschiff mit 600 Containern dafür habe am Sonntagabend den Hafen der italienischen Stadt Taranto verlassen, teilte ein Bündnissprecher mit. Es solle im Laufe der Woche in der türkischen Stadt Iskenderun ankommen. Für die Verladung der Container sei der Hafen in Tarent extra auch außerhalb der normalen Betriebszeiten geöffnet geblieben, hieß es.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte Türkiye am vergangenen Donnerstag bei einem Besuch in Ankara und im Katastrophengebiet zusätzliche Unterstützung zugesagt. Durch das Erdbeben vor rund zwei Wochen wurden nach Regierungsangaben rund 225.000 Wohnungen zerstört oder stark beschädigt. Die Zahl der getöteten Menschen wurde zuletzt mit mehr als 41.000 angegeben.

Neben dem Aufbau des Camps mit Notunterkünften koordiniert die NATO nach eigenen Angaben derzeit auch eine Luftbrücke für den Transport von Zelten aus Pakistan in Türkiye. Stoltenberg hatte am Donnerstag gesagt, mit vorhandenen Lufttransportkapazitäten sollten in den kommenden Tagen und Wochen „Zehntausende Zelte“ in das NATO-Mitgliedsland geschickt werden.