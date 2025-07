Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den Bau von 70.000 Häusern in den vom Erdbeben betroffenen Dörfern angekündigt. Bereits im März solle mit den Bauarbeiten begonnen werden, sagte der Staatschef am Dienstag in der Provinz Osmaniye.

Dabei soll laut Erdoğan die spezifische Architektur der Dorfhäuser berücksichtigt werden. Für den Bau der Häuser sei ein Zeitraum von einem Jahr vorgesehen. „Wir wollen die Bauarbeiten in unseren Dörfern innerhalb eines Jahres abschließen“, so Erdoğan.

Zwei schwere Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 haben sich vor rund zwei Wochen im Südosten von Türkiye ereignet und elf Provinzen schwer getroffen. Mehr als 13 Millionen Menschen in Türkiye sind von den verheerenden Beben betroffen.

Mehr dazu: Erdbeben der Stärke 6,4 erschüttert erneut türkische Provinz Hatay