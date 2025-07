Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den Bau von 200.000 neuen Wohngebäuden im Erdbebengebiet angekündigt. Die Bauarbeiten sollen im März beginnen, wie Erdoğan am Dienstag in der Provinz Gaziantep ankündigte. Dort seien rund 18.500 Wohnhäuser geplant. Die Gemeinden Islahiye und Nurdağı in Gaziantep sind besonders stark von der Erdbebenkatastrophe betroffen.

Bei dem Wiederaufbau werde auf die „historische Identität und demographische Struktur“ der Orte Acht gegeben, versicherte Erdoğan. Die Region im Südosten von Türkiye gilt als kulturgeschichtlich bedeutend.

In Gaziantep waren rund 87.000 Bürger in andere Provinzen evakuiert worden. Rund 100.000 Menschen wurden vorübergehend in Zelten und 4500 weitere in Containern untergebracht.