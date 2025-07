Nach dem verheerenden Erdbeben in Türkiye wird voraussichtlich im März in Brüssel eine internationale Geberkonferenz organisiert. Die Konferenz soll einen „wesentlichen Beitrag“ zu den Wiederaufbaubemühungen in Türkiye leisten, sagte der ungarische EU-Kommissar Oliver Varhelyi gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch. „Wir erwarten eine abschließende Bewertung, die in einigen Wochen vorliegen wird, weil wir eine Geberkonferenz in Kenntnis dieser Bewertung organisieren wollen“, fügte Varhelyi hinzu.

Bezüglich der Mobilisierung von Hilfen für Türkiye werde die Konferenz „eine noch nie dagewesene Anstrengung der internationalen Gemeinschaft“ darstellen. Die EU plane, dafür Hilfe aus der Europäischen Investitionsbank heranzuziehen. EU-Mitgliedsstaaten würden auch bilaterale Unterstützung leisten wollen, sagte Varhelyi. Zudem rief der EU-Kommissar zur globalen Unterstützung auf.