Anlässlich des 31. Jahrestags des Massakers von Chodschali hat der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu das Ereignis in Karabach als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ verurteilt.

„Wir verurteilen die Ermordung unserer aserbaidschanischen Brüder in Chodschali vor 31 Jahren und gedenken erneut unserer Märtyrer“, sagte Çavuşoğlu in einem Tweet am Sonntag. „Wir haben das Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das in Chodschali begangen wurde, nicht vergessen und werden es nicht vergessen.“

In einer separaten Erklärung betonte das türkische Außenministerium, dass das Schicksal der nach dem Massaker Verschwundenen immer noch unbekannt sei und dass einige der 1275 von den Armeniern gefangen genommenen Aserbaidschaner vermisst würden. Auch das türkische Verteidigungsministerium bezeichnete das Massaker als „Schandtat“ und sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

In der Nacht zum 26. Februar 1992 hatten armenische Truppen im Dorf Chodschali ein Massaker an mehr als 613 Aserbaidschanern begangen, darunter Frauen und Kinder. Innerhalb von etwas mehr als zwei Stunden wurden die Zivilisten mit Mörsern, Artillerie und Panzerfeuer getötet. So sollte das aserbaidschanische Dorf für die Besetzung entvölkert werden.