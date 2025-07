Die US-Marine schickt ein Schiff mit Hilfsgütern zum Hafen im südtürkischen Mersin. Das Schiff USS Hershel Williams werde am Dienstag dort erwartet und soll Hilfsgüter der US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) an Bord haben, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu (AA). „Die humanitäre Hilfe, die mit dem betreffenden US-Schiff geschickt wird, wird von unseren zuständigen Institutionen am Hafen empfangen und den Erdbebenopfern entsprechend ihrer Bedürfnisse zur Verfügung gestellt“, sagte ein türkischer Diplomat gegenüber AA. Dies geschehe auf Grundlage des internationalen Hilfeaufrufs von Türkiye und in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Zwei schwere Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 hatten sich am 6. Februar im Südosten von Türkiye ereignet. Das Beben traf elf Provinzen, einige davon schwer. Landesweit sind mehr als 13 Millionen Menschen betroffen.