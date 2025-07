Am Rande des G20-Außenministertreffens in Neu Delhi hat der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Dienstag seinen indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar getroffen. Çavuşoğlu bedankte sich bei dem Treffen für die Unterstützung im Rahmen der „Operation Dost“, einer Such- und Rettungsaktion der indischen Regierung für die Erdbebenopfer in Türkiye und Syrien.

Jaishankar teilte auf Twitter mit, dass er Çavuşoğlus Worte für „Operation Dost“ und alle beteiligten Mitarbeiter schätze. Die beiden Chefdiplomaten sprachen auch über die G20-Agenda, den Ukraine-Krieg und die bilaterale Zusammenarbeit beider Länder.