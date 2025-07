Bosnien und Herzegowina feiert den 31. Jahrestag seiner Unabhängigkeit. Mit einer Reihe von Veranstaltungen wurde die Souveränität des Landes nach dem Ende des Jugoslawien-Konflikts zelebriert. Auch der gefallenen Soldaten und Bürger im Bosnien-Krieg wurde dabei gedacht.

Das bosniakische Mitglied des Präsidialrates, Denis Bećirović, und sein kroatischer Amtskollege, Željko Komšić, nahmen an den Feierlichkeiten teil. In seiner Rede am Gedenkfriedhof Kovači wies Bećirović darauf hin, dass der Unabhängigkeitstag einer der wichtigsten Tage in der Geschichte des Landes sei. „Das bosnische Volk hat an dem Tag eine demokratische Entscheidung getroffen. Es wurde von der ganzen Welt anerkannt“, sagte er. Es gebe aber Stimmen, die den Unabhängigkeitstag leugnen würden. „Irgendwann wird jeder Bosnien und seine nationalen Feiertage respektieren. Diejenigen, die Bosnien in Diskriminierung und Spaltung stürzen, sind zum Scheitern verurteilt“, betonte Bećirović.

Die Feierlichkeiten wurden mit der Niederlegung von Blumen am Grab von Alija Izetbegović, des ersten Präsidenten des unabhängigen Bosnien und Herzegowina, in Gedenkfriedhof Kovači fortgesetzt. Auch in den bosnischen Städten Srebrenica und Mostar wurde der Unabhängigkeitstag mit mehreren Veranstaltungen begangen.

Mit dem Referendum vom 29. Februar bis 1. März 1992 hatte Bosnien und Herzegowina nach Slowenien und Kroatien seine Unabhängigkeit erlangt. In diesem Zeitraum hatte gleichzeitig die Auflösung des ehemaligen Jugoslawiens begonnen.