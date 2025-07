Nach den verheerenden Erdbeben in Türkiye sind rund 46.000 Menschen in Wohncontainern untergebracht worden. Sie leben in den insgesamt 189 Containerstädten, wie die Katastrophenschutzbehörde AFAD am Freitag auf Twitter mitteilte. Demnach befinden sich in elf Provinzen insgesamt 95.190 Container noch im Bau.

Zwei schwere Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 hatten sich am 6. Februar im Südosten von Türkiye ereignet. Die Beben trafen elf Provinzen, einige davon schwer. Landesweit sind mehr als 13 Millionen Menschen von der Katastrophe betroffen.