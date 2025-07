Die Türkei hat am Samstag ihrer türkischen Diplomaten gedacht, die 1981 in Paris von armenischen Terroristen ermordet wurden. „Wir gedenken mit Respekt unserer Märtyrer Reşat Moralı, Arbeitsattaché, und Tecelli Arı, Attaché für religiöse Angelegenheiten in unserer Botschaft in Paris, die am 4. März 1981 bei einem abscheulichen Anschlag der armenischen Terrororganisation ASALA ermordet wurden“, teilte das türkische Außenministerium auf Twitter mit.

Zwischen 1973 und 1986 kam es zu mehreren Anschlägen von armenischen Terrorgruppen. Insgesamt 77 Menschen verloren dabei ihr Leben. Davon waren 58 türkische Staatsangehörige, darunter 31 Diplomaten und deren Familienangehörige.

ASALA war die erste armenische Terrorgruppe, die Anschläge gegen türkische Diplomaten verübte. Die JCAG erlangte Bekanntheit, nachdem sie sich zusammen mit der ASALA zum Mord an dem türkischen Botschafter in Wien, Daniş Tunalıgil, am 22. Oktober 1975 bekannt hatte.