Die Stromerzeugung aus Windenergie in Türkiye hat mit 212.931 Megawattstunden (MWh) ein Allzeithoch erreicht. Der Anteil am Gesamtstrom (811.120 MWh) lag am Samstag bei 26,3 Prozent, wie der Netzbetreiber TEIAS mitteilte. Der letzte Rekord bei der Stromerzeugung aus Windenergie war am 18. Januar mit 210.466 MWh verzeichnet worden.