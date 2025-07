Der türkische Elektroautohersteller TOGG hat den Preis seines ersten Modells offiziell bekanntgegeben. Der Preis liegt in einer Spanne zwischen 950.000 TL (rund 50.200 Dollar) und 1,2 Millionen TL (rund 64.000 Dollar), und variiert je nach Batterieoption, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die Vorbestellungen der Elektroautos sollen schon am Donnerstag beginnen – die Auslieferung starte Ende März. Mit zwei verschiedenen Batterieoptionen für den 160 kW (218 PS) starken T10X mit Heckantrieb können Käufer zwischen einer Reichweite von 314 km oder 523 km wählen.

Was die Leistungsfähigkeit angeht, kann die erste Version des T10X laut TOGG in 7,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Die zweite Version, das Langstreckenmodell, soll mit 320 kW (435 PS) eine höhere Leistungsfähigkeit haben. Nach Angaben des Unternehmens kann das Langstreckenmodell in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Die Auslieferung der zweiten Version soll am 29. Oktober beginnen.