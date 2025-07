Die Schweizer Meldeplattform für rassistische Hassrede im Netz – „report online racism“ – hat im vergangenen Jahr 163 Fälle registriert. Am häufigsten wurden die Hassreden in Kommentarspalten von Online-Medien oder auf Facebook gepostet, wie die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) am Dienstag auf der Behördenseite mitteilte.

Demnach richteten sich die meisten Kommentare gegen Schwarze oder waren allgemein rassistisch. Am meisten seien allgemein fremdenfeindliche Inhalte gemeldet (39) worden, die nicht auf eine spezifische Herkunft oder Religion abzielten. Am zweithäufigsten hätten sich rassistische Hasskommentare (38) gegen Schwarze gerichtet. In die Kategorie „Hass gegenüber asylsuchenden oder geflüchteten Menschen“ fielen 21 Meldungen. In den Online-Medien allein wurden mit 59 Meldungen weitaus am häufigsten Hasskommentare gepostet, gefolgt von Facebook (41) und Twitter (23).

In acht Fällen soll die Meldeplattform Strafanzeige erstattet haben. Die restlichen Kommentare seien entweder bereits gelöscht worden oder hätten keinen Bezug zur Schweiz gehabt.

Die Meldeplattform ist ein Pilotprojekt der EKR und dokumentiert seit dem 30. November 2021 Hasskommentare im Internet