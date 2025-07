Am 14. Mai werden in Türkiye die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattfinden. Millionen türkische Bürger im Ausland dürfen bereits vor dem offiziellen Wahltag ihre Stimmen abgeben. Im Interview mit TRT Deutsch erläutert der türkische Abgeordnete Muhammed Fatih Toprak die wichtigsten Punkte zum Urnengang im Ausland.

Toprak leitet das Auslands-Koordinierungszentrums der AK-Partei für die Türkiye-Wahlen. Er ist zugleich der Vorsitzende der interparlamentarischen Freundschaftsgruppe Türkiye-Österreich.

Türkische Staatsbürger mit Wohnsitz im Ausland dürfen bereits vor dem 14. Mai ihre Stimme abgeben. Wo und wann wird der Urnengang stattfinden?

Zwischen dem 27. April und dem 9. Mai 2023 können unsere im Ausland lebenden Bürgerinnen und Bürger ihre Stimmen abgeben – in unseren Auslandsvertretungen und an den Grenzübergängen. An insgesamt 47 Grenzübergängen können die Stimmen bis zum 14. Mai rund im die Uhr abgegeben werden.

Unsere Auslandsvertretungen in insgesamt 74 Ländern werden an den vom Hohen Wahlausschuss (YSK) mitgeteilten Tagen an 152 verschiedenen Orten ihre Wahlurnen für unsere Bürger bereitstellen.

Diese Tage sind je nach Land und Stadt unterschiedlich. Aus diesem Grund empfehlen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern dringend, die jeweiligen Wahltermine der Auslandsvertretung zu berücksichtigen.

Wie können türkische Staatsbürger im Ausland überprüfen, ob sie im Wählerverzeichnis registriert sind?

Unsere Bürger können das über die App „e-devlet“ oder auf der YSK-Internetseite überprüfen. Sollte kein Eintrag vorliegen, müssen die Betroffenen bis zum 2. April 2023 beim nächstgelegenen Konsulat schriftlich Einspruch einlegen. Wenn sie sich in Türkiye befinden, müssen sie sich an die Wahlvorstände wenden.

Wie viele Auslandstürken sind denn aktuell wahlberechtigt?

Laut den YSK-Daten gibt es aktuell knapp 3,3 Millionen Wahlberechtigte. Die finalen Daten werden aber nach den Änderungen im Wählerverzeichnis feststehen.

Wie hoch war die Wahlbeteiligung im Ausland bei den vorherigen Wahlen? Welche Zahlen werden bei den bevorstehenden Wahlen angestrebt?

Bei den vergangenen Wahlen im Jahr 2018 lag die Wahlbeteiligung in unseren Auslandsvertretungen und an den Grenzübergängen bei 50,9 Prozent. Während unsere Bürgerinnen und Bürger im Ausland damals in 65 Ländern wählen konnten, stieg die Zahl in diesem Jahr auf 75. Es wird erwartet, dass die Wahlbeteiligung bei diesen Wahlen die 50-Prozent-Marke überschreitet.