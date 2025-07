Türkiye ist am Samstag mit einem 2:1-Arbeitssieg gegen Armenien im Auftaktspiel der Gruppe D in die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2024 gestartet.

Dabei gerieten die Schützlinge von Trainer Stefan Kuntz in der armenischen Hauptstadt Eriwan durch ein Eigentor des Hoffenheimer Abwehrspielers Ozan Kabak in der 10. Minute zunächst in Rückstand.

Ein platzierter Distanzschuss von Orkun Kökçü, der in Feyenoord für seine Torgefährlichkeit aus dem Mittelfeld bekannt ist, brachte den verdienten Ausgleich in der 35. Minute. Danach ging es in die Pause.

Der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Kerem Aktürkoğlu brachte die türkische Nationalmannschaft schließlich in der 64. Minute in Führung. Trotz weiterer Chancen endete das Spiel mit diesem Ergebnis – eins, das Kuntz aufatmen ließ. Nach der verpassten WM-Teilnahme in Katar steht der 60-jährige Deutsche unter Druck.

Im nächsten Gruppenspiel am Dienstag trifft die türkische Nationelf auf Kroatien. Weitere Gegner in der Gruppe sind Lettland und Wales. Kuntz ist seit September 2021 Trainer der türkischen Nationalmannschaft.