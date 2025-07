Die türkische Zementindustrie hat im vergangenen Jahr mit ihren Investitionen die Produktionskapazität auf 119 Millionen Tonnen ausgeweitet. Das teilte Fatih Yücelik, Vorsitzender von TÜRKÇİMENTO, am Montag auf der Verbandsseite mit.

Demnach ist Türkiye in dem Sektor im weltweiten Vergleich der fünftgrößte Hersteller und europaweit führend in der Zementproduktion. Im vergangenen Jahr seien aus türkischer Produktion rund 25,1 Prozent Zement ins Ausland exportiert worden, sagte Yücelik. So seien die Zementexporte allein in die USA um 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damit seien rund 10 Millionen Tonnen Zement aus Türkiye an die USA verkauft worden. Für die kommenden Jahre erwartet der Verbandschef einen deutlichen Anstieg der Exporte.