TOGG, der erste einheimische Hersteller von Elektroautos in Türkiye, wird aufgrund der großen Nachfrage mehr Einheiten seines vollelektrischen C-Segment-SUV T10X ausliefern als ursprünglich geplant. Das Unternehmen hatte geplant, 12.000 Einheiten des T10X über eine digitale Verlosung zu verkaufen. Aufgrund der großen Anzahl an Vorbestellungen hat TOGG nun beschlossen, die Anzahl der auszuliefernden E-Fahrzeuge auf 20.000 zu erhöhen. Die Verlosung findet am 29. März statt, einen Tag nach dem ursprünglich geplanten Termin, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag berichtete.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Verlosung ist eine TruID über die Trumore-App oder die TOGG-Webseite. Potenzielle Käufer müssen das T10X-Modell ihrer Wahl konfigurieren und eine Anzahlung von 60.000 TL (rund 2.900 Euro) per Überweisung oder Kreditkarte auf das Trumore e-Wallet leisten. Der Preis für den T10X wird zwischen 953.000 TL (46.300 Euro) und etwa 1,22 Millionen TL (59.000 Euro) liegen.

Das Unternehmen hatte in der ersten Woche nach dem Start des Vorbestellprozesses mehr als 100.000 Anfragen erhalten und bedankte sich auf Twitter für das große Interesse und die Unterstützung. Der T10X ist das erste in Türkiye entwickelte und gebaute Elektroauto und soll das Land als wichtigen Akteur in der Automobilindustrie etablieren.