Die European Club Association (ECA) hat eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer in Türkiye und Syrien gestartet. Zu diesem Zweck trugen die ECA-Mitglieder am ersten Tag der Generalversammlung in Budapest alle ihre Club-Trikots. Diese sollen versteigert und der Erlös an die Erdbebenhilfe gespendet werden, teilte die Interessenvertretung der europäischen Fußballvereine am Montag auf Twitter mit.

Der ECA schloss sich damit einer Spendenaktion an, die vom türkischen Ministerium für Jugend und Sport, dem türkischen Fußballverband TFF, dem türkischen Klubverband und der beIN Media Group organisiert wurde. Die ECA beteiligte sich an dieser Aktion mit einer Spende in Höhe von 500.000 € für die Opfer der beiden Erdbeben in Türkiye.

Die Spendenkampagne der ECA und der anderen Organisationen kommt zu einer Zeit, in der Türkiye und Syrien noch immer mit den Auswirkungen der schweren Beben zu kämpfen haben. Die Spenden sollen dazu beitragen, den Opfern zu helfen und den Wiederaufbau der betroffenen Gebiete zu unterstützen.

ECA-Vorsitzender erinnert an Atsu und Türkaslan

„Wir denken an alle, die von den schrecklichen Erdbeben in Türkiye und Syrien betroffen sind. Insbesondere sind unsere Gedanken bei den Familien von Christian Atsu und Ahmet Türkaslan“, sagte ECA-Vorsitzender Nasser Al-Khelaïfi in seiner Rede in der ungarischen Hauptstadt. Die Fußballprofis Atsu und Türkaslan kamen bei dem Erdbeben in Türkiye ums Leben.

Al-Khelaïfi sprach auch Ali Koç, dem Vorsitzenden des türkischen Klubverbandes und Präsidenten von Fenerbahçe, sowie dem TFF seine Anerkennung und seinen Dank für ihre Bemühungen aus. „Sie zeigen, wie Führungspersönlichkeiten im Fußball mit gutem Beispiel vorangehen und einen positiven Unterschied machen können - nicht nur im Fußball, sondern auf der ganzen Welt“, sagte Al-Khelaïfi.

Die Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 ereigneten sich am 6. Februar im Zentrum der Provinz Kahramanmaraş und erschütterten 10 weitere Provinzen. Mehr als 50.000 Menschen kamen ums Leben. Von den Erdbeben waren mehr als 13,5 Millionen Menschen in Türkiye sowie zahlreiche Menschen im Norden Syriens betroffen.