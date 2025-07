Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay hat nach einer Blockadeaktion gegen den nordzyprischen Präsidenten die Unterstützung Ankaras für die Türkische Republik Nordzypern (TRNZ) bekräftigt. Oktay sprach am Donnerstag mit dem Präsidenten der TRNZ, Ersin Tatar, nachdem zyperngriechische Demonstranten versucht hatten, sein Fahrzeug in London zu blockieren. Oktay verurteilte den Vorfall und betonte, dass Türkiye die TRNZ weiterhin in jeder Hinsicht unterstützen werde.

Tatar sagte in einem Fernsehinterview mit türkischen Medien, dass die Demonstranten ihn angegriffen hätten, wenn die Polizei nicht am Eingang des King's College gestanden hätte. Dort habe er eine Rede zur Zypernfrage gehalten. Als Grund für die Proteste seien die Berichterstattung über seine Kontakte zu Journalisten und Gesetzgebern in Großbritannien sowie seine Reden angeführt worden. „Sie wollen nicht einmal, dass unsere Stimmen gehört werden“, kritisierte Tatar den Vorfall.

Der türkische Parlamentspräsident Mustafa Şentop verurteilte den Vorfall ebenfalls. „Ich verurteile den Angriff auf den Präsidenten der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ), Ersin Tatar, in der britischen Hauptstadt London und wünsche ihm baldige Genesung“, schrieb er auf seinem Social-Media-Kanal. Diese und ähnliche Provokationen würden die Zyperntürken nicht abschrecken, sondern sie in ihrem Kampf weiter bestärken.