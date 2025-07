Der britische König Charles III. hat Deutschland in seiner Rede im Bundestag für die militärische Unterstützung der Ukraine gedankt. Der russische Angriffskrieg gegen das Land habe Entscheidungen erfordert, „die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären“, sagte der König am Donnerstag in seiner zum Teil auf deutsch gehaltenen Rede vor den Abgeordneten. „Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine große militärische Unterstützung zukommen zu lassen, ist überaus mutig, wichtig und willkommen.“

Charles III. betonte die Verantwortung Deutschlands und Großbritanniens angesichts der Bedrohung für die Sicherheit Europas. „Deutschland und das Vereinigte Königreich haben eine wichtige Führungsrolle übernommen als größte europäische Geber der Ukraine“ sagte er.

„Die Geißel des Kriegs ist zurück in Europa“, sagte der Monarch. „Die Sicherheit Europas ist ebenso bedroht wie unsere demokratischen Werte.“ Hoffnung schöpfe er aus dem Umstand, dass die Welt „nicht tatenlos“ zusehe. „Wir können Mut schöpfen aus unserer Einigkeit zur Verteidigung der Ukraine, des Friedens und der Freiheit.“

In seiner Rede - der ersten eines Königs vor dem Bundestag überhaupt - betonte Charles seine tiefe Verbundenheit mit Deutschland. „Mir bedeutet es sehr viel, dass wir auf meiner ersten Auslandsreise als König nach Deutschland eingeladen wurden - und vor allem, dass ich hier sprechen darf, um das Bekenntnis zur Freundschaft unserer Länder zu erneuern.“

Auf diese Freundschaft sei er „stolz“, sagte Charles. Er sei „froh, dass wir Seite an Seite stehen und gemeinsam eine Führungsrolle einnehmen, um unsere Zukunft zu sichern.“ Insbesondere hob er dabei die Zusammenarbeit beim Klimaschutz hervor und die ehrgeizigen Bemühungen in beiden Ländern zur Entwicklung klimafreundlicher Technologien.

Seine Rede beendete der König mit einem Appell zu noch engerer Zusammenarbeit. „Die lange und besondere Geschichte unserer beiden Länder enthält noch viele ungeschriebene Kapitel“, sagte er. „Lassen sie uns diese mit einem unermüdlichen Streben nach einer besseren Zukunft füllen.“

In der Rede des Königs wechselten sich deutsch vorgetragene Passagen mit englischen ab. Dass der Monarch zum Teil in der Sprache des Gastlands redete, gilt als große Ehrbezeugung. Die Abgeordneten erhoben sich nach der Ansprache zu stehenden Ovationen.