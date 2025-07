Nach Schüssen auf Polizisten: Mutmaßlicher „Reichsbürger“ vor Gericht

Vor einem Jahr hatte in Boxberg ein mutmaßlicher „Reichsbürger“ zwei Polizisten mit Schusswaffen verletzt. Der Gerichtsprozess fand nun am Mittwochmorgen in Stuttgart statt. Dem 54-Jährigen wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen.