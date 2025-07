Das türkische Unternehmen ASAŞ plant den Bau eines nachhaltigen Stadtquartierts im rheinland-pfälzischen Neuwied. Neben einem Industriekomplex sollen 1700 Wohneinheiten entstehen, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Dafür wurde das Rasselstein-Areal erworben, das zuvor Thyssen Krupp gehörte. Geplanter Baubeginn ist Anfang 2025.

Die leerstehenden Werkshallen will ASAŞ für die Weiterverarbeitung seiner Aluminium-Halbfertigware aus Türkiye nutzen. Außerdem soll auf dem Gelände die Deutschlandzentrale des Unternehmens entstehen. Das Großprojekt wird rund eine Milliarde Euro kosten.

Das 1990 in der türkischen Stadt Gebze gegründete Unternehmen ASAŞ ist ein führender Hersteller in der Aluminiumbranche. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2400 Mitarbeiter und exportiert in über 90 Länder.