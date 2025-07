Nachdem ein Gericht in Stockholm das erlassene Verbot zur öffentlichen Koranverbrennung aufgehoben hat, hat die schwedische Polizei Berufung eingelegt. „Die Grundsätze in dieser Angelegenheit sind wichtig, und es ist dringend, dass sie von einem höheren Gericht geprüft werden“, heißt es in einer Erklärung von Donnerstag.

Der dänische Rechtspolitiker und Neonazi Rasmus Paludan hatte im Januar ein Koran-Exemplar vor der türkischen Botschaft in Stockholm verbrannt. Dies geschah unter Polizeischutz und mit Genehmigung der schwedischen Behörden.

Nach Protesten untersagte die Polizei zwei im Februar geplante Koranschändungen. Die Polizei begründete den Schritt mit Sicherheitsbedenken. Das Stockholmer Verwaltungsgericht hob das Verbot am Dienstag auf und bezog sich dabei auf das Demonstrationsrecht.