Der neue türkische Beobachtungssatellit IMECE soll bald in Betrieb genommen werden. Der mit „nationalen Mitteln“ gebaute Satellit werde am 11. April in die Umlaufbahn gebracht, kündigte Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Sonntag auf Twitter an. Damit schreite Türkiye beim globalen Wettlauf in der Raumfahrt weiter voran.

IMECE wurde vom türkischen TÜBİTAK Forschungsinstitut für Weltraumtechnologien entwickelt und besteht größtenteils aus innländischen Komponenten. Es besitzt eine elektro-optische Satellitenkamera mit einer hohen Auflösung im Submeterbereich. Nach Angaben des türkischen Technologieministeriums wird der Satellit in einer Höhe von 680 Kilometern zum Einsatz kommen.