Der türkische Rüstungskonzern Aselsan hat vier Exportverträge für sein neues Drohnen-Abwehrsystem IHTAR unterzeichnet. Bei den Käufern handelt es sich um die Türkische Republik Nordzypern, Kirgisistan, Niger und Angola, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag berichtete.

Das Abwehrsystem ist in der Lage, kleine und mittelgroße Drohnen in städtischer und ländlicher Umgebung zu treffen. Es dient unter anderem dem Schutz kritischer Infrastrukturen, Grenzen und Großveranstaltungen.

Experten sehen in Mini- und Mikro-Drohnen eine ernsthafte Gefahr für zivile und militärisch-strategische Einrichtungen. Weltweit werden daher Gegenmaßnahmen und Systeme entwickelt, um dieser Bedrohung entgegenzuwirken.

Das IHTAR-System wird in Türkiye vielseitig eingesetzt. Neben dem Präsidialkomplex in Ankara werden etwa wichtige Anlagen des Energiesektors damit geschützt. So soll IHTAR künftig auch das türkische Kernkraftwerk Akkuyu sichern.