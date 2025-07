Griechenlands Außenminister Nikos Dendias zeigt sich für eine längerfristige Entspannung in den Beziehungen zu Türkiye optimistisch. Trotzdem werde Griechenland „vorsichtig und nicht naiv“ vorgehen, erklärte Dendias am Montag gegenüber dem griechischen Fernsehsender SKAI TV.

In den letzten zwei Monaten hatten sich die bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern deutlich entspannt. Nach den verheerenden Erdbeben vom 6. Februar hatte Griechenland als eines der ersten Länder Rettungskräfte in die Region geschickt. Auf der anderen Seite hatte Ankara Athen nach dem schweren Zugunglück Ende Februar Hilfe angeboten.

Bezüglich der bestehenden Unstimmigkeiten zwischen den beiden NATO-Verbündeten zeigte sich Dendias allerdings nur vorsichtig optimistisch: „Die Chancen auf Erfolg sind gering, aber es ist eine nationale Verpflichtung, es zu versuchen“. Mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu pflegt Dendias eigenen Angaben zufolge eine besondere Beziehung. „Ich habe immer die Möglichkeit, ihn auf seinem Handy anzurufen“, sagte der Chefdiplomat.

Am 20. März hatten sich Çavuşoğlu und Dendias in Brüssel getroffen. Türkiye versicherte, Griechenlands Kampagne für einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat in den Jahren 2025-2026 zu unterstützen. Griechenland gab bekannt, dass Athen Ankaras Kandidatur für das Amt des Generalsekretärs der Internationalen Seeschiff-Fahrtsorganisation (IMO) befürworte.