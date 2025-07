Türkiye begeht am heutigen Sonntag seinen „Feiertag der Nationalen Souveränität und des Kindes“. Auch in diesem Jahr finden landesweit diverse Veranstaltungen anlässlich des sogenannten Kinderfeiertages statt.

Der 23. April markiert zugleich die Eröffnung des ersten Parlaments der Türkischen Republik im Jahr 1920 durch Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk. Der Tag ist den Kindern gewidmet und wird traditionell durch diverse Veranstaltungen gefeiert, bei denen Kinder im Mittelpunkt stehen.

Auch am Anıtkabir-Mausoleum in Ankara, der letzten Ruhestätte Atatürks, fand am Sonntagmorgen eine Zeremonie statt. Unter anderem der türkische Parlamentspräsident Mustafa Şentop, Vizepräsident Fuat Oktay und Vertreter mehrerer Parteien nahmen an dieser Zeremonie teil.

Seit 1979 feiert die türkische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt TRT den Kindertag mit besonderen Programmen für Kinder. Bereits im Vorfeld wurden am Freitag Kinder aus der Erdbebenregion sowie aus 24 Ländern im TRT-Sitz in Ankara empfangen.