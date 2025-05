In den vergangenen Jahren hat sich die Welt grundlegend verändert, und mit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus für eine zweite Amtszeit hat sich dieser Prozess noch beschleunigt. Die Auswirkungen dieser Prozesse, zu denen auch die zunehmende Multipolarität gehört, sind bereits weltweit spürbar und werden die aktuelle Lage mit Sicherheit neu prägen und die internationale Ordnung vor neue Herausforderungen stellen.

Zu den Krisenregionen, die von diesen globalen Veränderungen definitiv betroffen sein könnten, gehört der Südkaukasus. Die Region ist nicht nur von anhaltenden ethnisch-territorialen Konflikten und abtrünnigen Gebieten geprägt, sondern liegt auch zwischen den großen Regionalmächten und grenzt an andere Krisenregionen wie den Nahen Osten.

Russlands Einfluss schwindet: Armenien sucht neue Partner

Der Transformationsprozess im Südkaukasus ist spätestens seit 2020 im Gange und markierte einen Wendepunkt in der regionalen Geopolitik. Mit der Befreiung Karabachs im Jahr 2020 gelang es Aserbaidschan, den drei Jahrzehnte währenden Status quo zu durchbrechen. Der Ukraine-Krieg trug zusätzlich zu den Veränderungen in der Region bei und schuf sowohl Chancen als auch Risiken. Die geringere russische Präsenz ermöglichte es Aserbaidschan, seine Souveränität über den verbleibenden Teil Karabachs zu etablieren und seine territoriale Integrität im September 2023 wiederherzustellen.

Daraufhin zog sich das russische Truppenkontingent auf Drängen Bakus aus Karabach zurück. Die nachlassende Bereitschaft des Kremls, seine traditionellen Verbündeten zu unterstützen, veranlasste Armenien dazu, nach alternativen Sicherheits- und Wirtschaftspartnerschaften zu suchen und Eriwan näher an den Westen heranzuführen. Dieses Zeitfenster ermöglichte es Armenien und Aserbaidschan zudem, ihre Friedensgespräche in ein rein bilaterales Format zu überführen und Russland außen vor zu lassen. Für Georgien, das einst fest auf dem Weg der euro-atlantischen Integration war, läutete der Krieg in der Ukraine jedoch ein Risiko ein und beschleunigte Tiflis ausgewogeneren außenpolitischen Ansatz.

US-Rückzug: Geopolitisches Vakuum im Südkaukasus

Aufgrund der Russland- und Ukrainepolitik von US-Präsident Donald Trump steht der Südkaukasus nun an einem geopolitischen Wendepunkt. Der amerikanische Rückzug aus der Region schafft weitere Unsicherheit und führt zu verschiedenen Spekulationsszenarien. Eines der schlimmsten, fast schon alptraumhaften Szenarien könnte ein Abkommen nach dem Vorbild von Jalta sein, das den gesamten postsowjetischen Raum, einschließlich des Südkaukasus, in die russische Interessensphäre verbannen könnte. Eine weitere Frage ist, wie Russland aus dem Ukraine-Konflikt hervorgehen wird und ob Moskau selbstbewusster oder zurückhaltender in die Region zurückkehren wird.

Unabhängig vom Ausgang des Krieges in der Ukraine wird der amerikanische Rückzug aus dem Südkaukasus definitiv ein Vakuum für andere Interessengruppen schaffen, darunter auch Russland, das möglicherweise versuchen wird, seine Dominanz wiederherzustellen. Inwieweit Moskau Erfolg haben wird, hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem vom wachsenden Einfluss von Türkiye in der Region.

Türkiye als neuer Sicherheitsgarant?

Angesichts der aktuellen geopolitischen Dynamik und Unsicherheit scheint sich Aserbaidschan in einer vorteilhafteren Position zu befinden als seine südkaukasischen Nachbarn: Dem finanziell unabhängigen Aserbaidschan ist es gelungen, die russischen Truppen zu vertreiben, während in Armenien und Georgien die russischen Soldaten noch immer vor Ort sind. Armenien ist zudem Mitglied der russisch geführten eurasischen Strukturen, während Georgien direkt an Russland grenzt und in der jüngeren Geschichte bereits einen Krieg mit dem großen Nachbarn geführt hat. Wichtiger noch: Baku profitiert von einem starken Sicherheitsschirm, von Türkiye, der zweitgrößten NATO-Macht. Armenien oder Georgien haben kein eigenes Türkiye.

Obwohl Armenien, das seit dem Krieg 2020 verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Sicherheitspartner ist, seine Beziehungen zu mehreren westlichen Nationen ausgebaut hat, ist es offensichtlich, dass diese nicht bereit sind, harte Sicherheitsgarantien zu geben. In diesem Zusammenhang könnte Eriwan Türkiye nicht nur als wirtschaftliches Tor nach Europa, sondern auch als potenziellen Sicherheitspartner der Zukunft betrachten. Nicht nur sind einige armenische Experten bereit, Armeniens Rolle in türkischen Projekten zu untersuchen; auch europäische Analysten diskutierten, dass Türkiye Armeniens eigentlicher Sicherheitsschirm sein könnte. Auch Georgien könnte trotz seiner NATO-Mitgliedschaftsbestrebungen die Rolle von Türkiye in der regionalen Sicherheitsdynamik berücksichtigen: Das Land ist bereits Teil trilateraler politischer, sicherheitspolitischer und wirtschaftlicher Projekte und könnte an einer Vertiefung dieser Partnerschaft interessiert sein.

Heutzutage treffen sich europäische Staats- und Regierungschefs häufig in Ankara und scheuen sich nicht, die Rolle von Türkiye in der Sicherheit des alten Kontinents zu überdenken, um den schwindenden amerikanischen Einfluss auszugleichen. Türkiye ist derzeit das wichtigste Land für die Zukunft des eurozentrischen Raums, und Präsident Erdoğans Entscheidung könnte die Geopolitik der kommenden Jahrzehnte prägen. Nachdem Türkiye nach Aserbaidschans Sieg im Karabach-Krieg 2020 ihre geopolitische und militärische Position im Südkaukasus gestärkt hat, erhält sie keine historische Chance, die Sicherheitsarchitektur der Region mitzugestalten.