Die Grünen sind in der Wählergunst laut dem „Sonntagstrend“ der „Bild am Sonntag“ auf den tiefsten Stand seit dem Dezember 2021 gerutscht. Laut der jüngsten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa kommen die Grünen in dieser Woche auf 14 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche.

Die SPD kommt der Umfrage zufolge auf 21 Prozent und konnte damit einen Prozentpunkt hinzugewinnen. Die FDP verliert einen Punkt und kommt auf acht Prozent.

Stärkste Partei bleibt dem „Sonntagstrend“ zufolge die Union mit gleichbleibenden 28 Prozent. Die AfD liegt bei unverändert 16 Prozent. Die Linke gewinnt einen Punkt dazu und kommt auf fünf Prozent.

Für den „Sonntagstrend“ hatte das Meinungsforschungsunternehmen Insa im Auftrag der Zeitung vom 24. bis zum 28. April 1202 Menschen befragt. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit plus/minus 2,9 Prozentpunkten angegeben.

