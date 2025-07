Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat das neue nationale Kampfflugzeug „Kaan“ vorgestellt. Mit diesem Flugzeug werde Türkiye eines der fünf Länder sein, die über diese Art von Technologie verfügten, sagte Erdoğan am Montag bei der Veranstaltung in Ankara unter dem Motto „Türkiye-Jahrhundert“.

Mit den jüngsten Technologie-Projekten sei das Land „jetzt in allen Bereichen präsent – zu Lande, zu Wasser, unter Wasser, in der Luft und im Weltraum“, so Erdoğan.

Besonderheiten des neuen Kampfflugzeugs

„Kaan“ wurde vom türkischen Luft- und Raumfahrtkonzern Turkish Aerospace Industries (TAI) entwickelt. Das Kampfflugzeug soll unter anderem die alternde F16-Flotte des Landes ersetzen und modernisieren.

Das 21 Meter lange Flugzeug kann dank seiner beiden Triebwerke, die jeweils einen Schub von 13.000 Kilogramm (29.000 Pfund) erzeugen können, eine Höchstgeschwindigkeit von 1,8 Mach erreichen.

„Kaan“ verfügt zudem über weitere Merkmale wie hohe Situationswahrnehmung, optimierte Arbeitsbelastung der Piloten, Erkennung von Gefechtsschäden, Missionssysteme der neuen Generation und Präzisionsschläge und einen internen Waffenschacht.