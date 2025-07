Der türkische Sender TRT hat seine internationale digitale Streaming-Plattform „Tabii“ vorgestellt. „Mit seiner einheimischen und nationalen Technologie-Infrastruktur ist dieses Projekt ein Projekt für unsere Bürger. Es wurden qualitativ hochwertige Inhalte geschaffen“, sagte der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun bei der Eröffnungszeremonie der Plattform am Dienstag in Istanbul.

Türkiye sei nicht ein Land, das nur Dienstleistungen konsumiere, sondern ein Land, das auch Film- und Fernsehbeiträge für den Weltmarkt produziere, so Altun weiter. Er unterstrich die Bedeutung des neuen Streamingdienstes und sagte, die Plattform werde die Marke „Made in Türkiye“ stärken.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan gratulierte TRT über den Nachrichtendienst Twitter zum Start der Plattform und wünschte dem Streamingdienst viel Glück und zahlreiche Zuschauer.

„Tabii“ wird am 7. Mai mit der Ausstrahlung beginnen und bis Ende 2023 in rund 20 Ländern verfügbar sein. Die zahlreichen Beiträge von TRT werden nahezu vollständig in die Mediathek übernommen. Beginnend mit populären Fernsehserien soll auch eine breite Palette von Filmen aus den letzten 10 Jahren angeboten werden. Außerdem sollen in Kürze 33 neue Originalserien starten.