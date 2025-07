Die schwedische Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl gegen den rechtsextremen Politiker Rasmus Paludan erlassen. Es soll dabei um „mehrere Straftaten“ gehen, wie die schwedische Zeitung Aftonbladet am Donnerstag berichtete. Gegen Paludan sei bereits vor einigen Monaten wegen „Hetze, Beleidigung und grober Körperverletzung gegen einen Beamten“ ermittelt worden, heißt es weiter.

Paludan hatte im Januar vor der türkischen Botschaft in Stockholm einen Koran verbrannt. Das geschah unter Polizeischutz und mit Erlaubnis der schwedischen Behörden. In der darauffolgenden Woche verbrannte er ein Exemplar des Korans vor einer Moschee in Dänemark. Die Aktion wurde in der muslimischen Welt verurteilt, darunter auch in Türkiye.