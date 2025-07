Während türkische Staatsangehörige im Ausland den Ball bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Türkiye als Erste ins Rollen bringen, liegt das Augenmerk nunmehr auf den Wählern, die das letzte Wort im demokratischen Prozesshaben werden.

In den vergangenen Jahren wurde in Türkiye eine hohe Wahlbeteiligung verzeichnet: Bei den Präsidentschaftswahlen 2018 machten 86 Prozent von ihrem Wahlrecht Gebrauch.

Während die Auslandstürken zwischen dem 27. April und dem 9. Mai wählen werden, findet die Wahl in Türkiye am 14. Mai statt.

Seit den 1990er Jahren hat sich das Wahlsystem in Türkiye stark verändert: 2014 wurden direkte Präsidentschaftswahlen und 2017 ein neues präsidiales Regierungssystem eingeführt, und im April 2022 wurde ein neues Wahlgesetz verabschiedet, das die Wahlhürde auf 7 Prozent senkt.

Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung bei den Präsidentschaftswahlen in Türkiye ist seit den 1990er Jahren mit einer durchschnittlichen Wahlbeteiligung von 78,5 Prozent vergleichsweise hoch, wie aus der internationalen IDEA-Datenbank zu Wahlbeteiligungen hervorgeht.

Eine der höchsten Wahlbeteiligungen in der Geschichte von Türkiye wurde bei den Präsidentschaftswahlen 2018 verzeichnet, als 86,2 % der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben.

Die niedrigste Wahlbeteiligung in Türkiye wurde bei den Präsidentschaftswahlen 2014 verzeichnet, als 74 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben.

Vergleich mit anderen Demokratien

Auch im Vergleich zu anderen demokratischen Ländern – Griechenland (2019), Vereinigte Staaten (2020), Vereinigtes Königreich (2019), Norwegen (2021) und Indien (2019) – hatte Türkiye die höchste Wahlbeteiligung.

Norwegen hatte mit 77 Prozent die zweithöchste Wahlbeteiligung bei den Wahlen 2021. In den USA lag die Wahlbeteiligung bei den Wahlen 2020 bei 70,7 Prozent und im Vereinigten Königreich bei den Wahlen 2019 bei 67,5 Prozent.

Die niedrigste Wahlbeteiligung unter diesen Ländern verzeichnete Griechenland, wo nur 57,8 Prozent der Wahlberechtigten an den Wahlen 2019 teilnahmen, während in Indien bei den Wahlen im Jahr 2019 67 Prozent ihre Stimme abgaben.

Änderungen bei den Wahlen und Direktwahlen

Seit Einführung direkter Präsidentschaftswahlen im Jahr 2014, bei denen der Präsident vom Volk gewählt wurde, fanden in Türkiye fünf Kommunal- und Parlamentswahlen statt.

Zuvor wurde der Präsident durch das Parlament gewählt, was zwei Wahlgänge erforderte. Im ersten Wahlgang musste ein Kandidat mindestens zwei Drittel der Stimmen im Parlament erhalten, um gewählt zu werden.

Erhielt kein Kandidat zwei Drittel der Stimmen, fand ein zweiter Wahlgang zwischen den beiden Kandidaten statt, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten hatten.

Im zweiten Wahlgang wurde der Kandidat, der die Mehrheit der Stimmen im Parlament erhielt, zum Präsidenten gewählt.

Der vom Parlament gewählte Präsident hatte eine weitgehend symbolische Funktion mit begrenzten Exekutivbefugnissen, während der Premierminister, der vom Präsidenten aus den Reihen der größten Parlamentspartei ernannt wurde, der Regierungschef war und die eigentliche Exekutivgewalt innehatte.

Die Rolle des Präsidenten hat sich jedoch mit dem Verfassungsreferendum von 2017, das ein neues präsidiales Regierungssystem einführte, erheblich verändert.

Nach dem neuen System ist der Präsident Staatsoberhaupt und Regierungschef und verfügt über starke Exekutivbefugnisse.

Der Präsident wird nun direkt vom Volk in einer landesweiten Volksabstimmung gewählt.

Die Mitglieder des Parlaments werden vom Volk in allgemeinen Wahlen gewählt, die alle fünf Jahre abgehalten werden.

Am Donnerstag, den 27. April, 17 Tage vor den entscheidenden Wahlen in Türkiye, begannen Hunderttausende von türkischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz im Ausland mit der Stimmabgabe in ihren Wohnsitzländern oder an türkischen Grenzposten.

Von den 64,1 Millionen Wahlberechtigten leben 3,4 Millionen registrierte türkische Wähler außerhalb des Landes, was mehr als fünf Prozent der Wählerschaft ausmacht.