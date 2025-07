In der niederländischen Hauptstadt Amsterdam haben PKK-Anhänger Wahlbeobachter während der Stimmabgabe für die Wahlen in Türkiye angegriffen. Kurz vor Schließung der Wahllokale im Rai-Kongresszentrum haben die Angreifer am Sonntagabend einige Wahlbeobachter der sogenannten Volksallianz (cumhur ittifakı) körperlich attackiert. Dabei haben sie Slogans zugunsten der Terrororganisation PKK und deren Anführer Abdullah Öcalan gerufen.

Die Polizei rückte an und ging gegen die Angreifer vor. Währenddessen wurden die Wahlbeobachter von Security-Kräften in Sicherheit gebracht. Die Einsatzkräfte führten daraufhin Sicherheitsmaßnahmen ein, um den Ablauf des Wahlprozesses zu gewährleisten.

In Frankreich und Belgien hatten PKK-Anhänger bereits vor einigen Tagen versucht, Wahlberechtigte an der Stimmabgabe für die bevorstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Türkiye am 14. Mai zu hindern. Mit Messern und Stöcken bewaffnet bedrohten Sympathisanten der Terrorgruppe die türkischen Wähler. Die Polizei ging nicht dazwischen.

Auch vor den türkischen Konsulaten in Paris, Straßburg und Bordeaux fanden provokative Demonstrationen von PKK-Anhängern zur Sabotage der Stimmabgabe statt.