Nach Angaben des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu soll ein Fahrplan zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Türkiye und Syrien ausgearbeitet werden. Darauf habe er sich mit den Außenministern Russlands, Irans und Syriens bei dem Treffen am Mittwoch in Moskau geeinigt. Der Prozess werde in Abstimmung mit den Verteidigungsministerien und den Sicherheitsbehörden der vier Staaten geregelt, so Çavuşoğlu.

Die vier Außenminister hätten außerdem ihre Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität Syriens nochmals bekräftigt, sagte Çavuşoğlu. Das ebne zugleich der Weg für eine sichere Rückkehr schutzsuchender Syrer aus Türkiye. Vorteile werde es dadurch auch im Kampf gegen Terrororganisationen wie Daesh und PKK/YPG geben.