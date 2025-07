Die Europäische Union richtet ihren Blick auf die bevorstehenden Wahlen in Türkiye. „Türkiye ist in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Partner für die Europäische Union und wir verfolgen die Wahlen sehr genau“, betonte Peter Stano, außenpolitischer Sprecher der EU-Kommission, am Donnerstag in Brüssel.

Für Brüssel sei es wichtig, dass die Wahlen „transparent“ verlaufen, so Stano. Die EU erwarte Wahlen „im Einklang mit den demokratischen Standards, zu denen sich Türkiye verpflichtet hat“. Dies schließe die Vielfalt der Medienberichterstattung und die „faire Behandlung aller politischen Parteien und Kandidaten“ mit ein, fügte Stano hinzu.

Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen finden am Sonntag statt. Bei der Präsidentschaftswahl treten Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu und Sinan Oğan gegeneinander an. Zugleich bewerben sich 24 politische Parteien und 151 unabhängige Kandidaten um Sitze im 600-köpfigen Parlament.