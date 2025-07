Rund 2,4 Millionen Menschen sind am Sonntag (08.00 Uhr) in Schleswig-Holstein zur Teilnahme an der Kommunalwahl aufgerufen. Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden dabei über die Zusammensetzung von Gemeinde- oder Stadträten sowie Kreistagen. Die meisten Wahlberechtigten bekommen deshalb zwei Stimmzettel. Ausnahmen sind die 27 Kleinstgemeinden ohne Gemeindevertretungen und die vier kreisfreien Städte Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster - hier wählen die Menschen nur den Kreistag oder nur ihre Stadtvertretung.

Bei den rund 1100 stattfindenden Wahlen werden insgesamt rund 13.000 Mandate vergeben. Die Kommunalwahl findet in Schleswig-Holstein alle fünf Jahre statt - bei der letzten Abstimmung 2018 wurde die CDU, die mit den Grünen aktuell die Landesregierung stellt, stärkste Kraft. Dahinter folgten die SPD und dann die Grünen.