Bei der Parlamentswahl in Türkiye sind 335 der insgesamt 600 Abgeordneten das erste Mal ins Parlament gewählt worden. 219 weitere bekleideten bereits in der 27. Legislaturperiode das Amt. Die restlichen 46 Abgeordneten waren in den vorherigen Legislaturperioden im Parlament.

Von den 335 neuen Abgeordneten werden 148 von AK-Partei gestellt – danach folgen CHP (90), Grüne Linkspartei (47), IYI-Partei (27), MHP (18), YRP (4) und TIP (1).

Zur Wahl des Staatspräsidenten und der Mitglieder des 600-köpfigen Parlaments am 14. Mai gingen Millionen Wähler an die Urnen. Dabei errang die Volksallianz von Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Mehrheit im Parlament.

Das Rennen um das Amt des Staatspräsidenten wird am 28. Mai in einer Stichwahl entschieden. Denn keiner der Kandidaten hatte die absolute Mehrheit in der ersten Runde erreicht. Erdoğan tritt nun direkt gegen Kemal Kılıçdaroğlu (CHP) an, den Kandidaten der Allianz der Nation.