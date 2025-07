Solinger Brandanschlag: Familie Genç ruft zum Kampf gegen Rassismus auf

Am 29. Mai jährt sich zum 30. Mal der rassistische Brandanschlag von Solingen. Der Schmerz hält an, berichten Hatice und Kemal Genç. Die Familie ruft dazu auf, das Rassismusproblem in Deutschland stärker zu thematisieren.