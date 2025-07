Das „Türkische Haus“ in New York ist kurz vor der Türkiye-Stichwahl um das Präsidentenamt angegriffen worden. Ein Unbekannter schlug in der Nacht auf Montag mehrere Fenster des Gebäudes ein, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Das Gebäude sei von der New Yorker Polizei abgeriegelt worden. Eine Untersuchung des Vorfalls wurde eingeleitet.

Im „Türkischen Haus“ in New York befinden sich die Ständige Vertretung Ankaras bei den Vereinten Nationen und das türkische Generalkonsulat.

Die Stichwahl um das höchste Staatsamt in Türkiye zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan und Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu soll am 28. Mai stattfinden. In Auslandsvertretungen und an Grenzgängen haben Wahlberechtigte bereits mit der Stimmabgabe begonnen.