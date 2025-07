Elon Musks Firma Neuralink will bald mit Menschenversuchen im Rahmen des Gehirnchip-Projekts beginnen. Die Zualssung durch die US-Behörden FDA soll nach Angaben der Firma bereits vorliegen. Neuralink spricht in einer Erklärung in den sozialen Medien von einem „wichtigen Schritt“ für die Menschheit. Demnach sollen bald alle erforderlichen Informationen für die Anträge zur Versuchsphase bereitgestellt werden.

Das selbsterklärte Ziel von Neuralink ist es, neurologische Erkrankungen wie Lähmungen und Blindheit durch die Implantation von Mikrochips im Gehirn zu behandeln und die Lebensqualität von behinderten Menschen zu verbessern. Laut Berichten können die zuvor an Affen getesteten Chips erfolgreich Gehirnsignale interpretieren und an Geräte übertragen. Experten mahnen jedoch zu Vorsicht bei der Herstellung und Verwendung der Gehirnimplantate. Denn technische Mängel oder Sicherheitslücken könnten ernsthafte Folgen haben.